AFAD duyurdu: Yunanistan'da deprem!
AFAD'dan alınan verilere göre, Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Yunanistan'ın Dytiki Ellada bölgesinde saat 17.02 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 8, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
Tarih:2023-07-08
Saat:17:02:34 TSİ
Enlem:38.217 N
Boylam:21.771 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/DIOtVog2T2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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