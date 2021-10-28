Afrikalı kabilelerin alkol sevgisi

Bir araştırmaya göre, Afrika'nın uzak bölgelerinde yaşayan avcı toplayıcı kabilelerin yerleşik bir yaşam tarzını benimsemekte zorlandıkları için ölümüne alkol içtikleri öğrenildi.

Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, Yerli Kongolu bir kabile olan Mbendjele BaYaka'lıların neredeyse yarısının 'tehlikeli' düzeyde alkol tükettikleri ortaya çıktı. Bu denli alkol tüketmelerinin sebebi ise bir hayli şaşırttı...

Orta Afrika'nın yağmur ormanlarında yaşayan avcı-toplayıcı gruplar, geçimlerini sağlamak için yiyecek aramaya bağımlılar. Bu yüzden de devamlı göç etmek zorundalar. Yerleşik bir yaşam tarzını benimsemekte zorluk çeken bu kabile, bu yüzden kendilerini alkole vermiş durumda.



Yapılan araştırmaya göre, yerleşik bir yaşam tarzını benimsemekte zorluk yaşayan bu gruplardan biri olan Mbendjele BaYaka'nın, bu zorluk karşısında kendilerini alkole verdikleri ortaya çıktı. Devamlı göç etmek zorunda kalan bu kabile, hayatlarını idame ettirebilmek için kalıcı yerleşim yerleri bulmak zorundalar. Dolayısıyla bu arayış da kabileyi bayağı yıpratmış olacak ki kendilerini alkole vermişler...

Alkolü kötüye kullanma, uzun zamandır dünyanın dört bir yanındaki yerli toplulukların karşı karşıya kaldığı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmekte. Fakat alkole bağımlı olan kabilelerin sağlık durumlarıyla ilgili henüz yapılmış bir araştırma bulunmuyor.

PLOS One dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, Mbendjele BaYaka gibi devamlı yerleşlik bir yaşam arayışı içerisinde olan kabilelerde görülen yaygın alkol tüketim oranı, Kongo nüfusunun diğer kesimlerindeki alkol tüketim oranına göre daha yüksek.



Cambridge Üniversitesi'nde Evrimsel Antropoloji alanında Yardımcı Doçent olan kıdemli yazar Dr. Nikhil Chaudhary şunları söylüyor:

"Geçmişte BaYaka insanlarında ve diğer yerli topluluklarda alkol tüketiminin olumsuz etkilerini gösteren önemli etnografik çalışmalar yapıldı. Çalışmamız, alkolün tehlikeli derecede fazla tüketilmesi, bu toplulukların sağlığı ve refahı üzerindeki spesifik etkilerini gösteren nicel veriler sağlamakta. Ekibimiz Kongo'nun Ndoki ormanında bulunan üç Mbendjele kampını inceledi. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) standartlarına göre, araştırma sonucu bu kabilelerin yüzde 44,3'ünün tehlikeli miktarda alkol tükettiğini öğrendik.

Dr. Nikhil Chaudhary, şöyle devam etti:

'Çalışmamızın sonucuna göre, bu topluluklarda alkol kullanımıyla ilişkili bir dizi zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları belirledik. hHamilelik ve emzirme döneminde fazla alkol kullanımı, alkole bağlı şiddetli ağrı, yüksek tansiyon ve ishal prevalansındaki artış, bu sağlık sorunlarından sadece birkaçı. Bu kabileler resmen ölümüne alkol tüketiyor."

BaYaka kabilesinin karşı karşıya kaldığı durum göz önüne alındığında, sağlıklı bir yaşam için oluşturulabilecek imkanlar için bir kanıt sunmakta. Bu sağlık koşullarının oluşturulması sürecinde allkolik toplulukların da sağlıklı yaşam sürecine dahil edilmesi esastır."

Sosyoekonomik eşitsizlik sağlıksız yaşamın temel bir itici gücüdür. Bu yüzden, BaYaka halklarının yerel ve küresel sosyoekonomik sistemlerdeki marjinalleştirilmiş konumunu ele alan, daha geniş değişiklikler de eşlik etmelidir."