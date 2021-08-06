Aksiyon filmi değil gerçek! Kalaşnikoflu kadın korku saçtı

ABD'nin San Francisco kentinde gündüz vakti elinde kalaşnikofla aracın içinden sarkan kadının görüntüleri gündem oldu.

Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler San Francisco sokaklarında kameralara yansıdı. Trafikte hızla giden bir Cadillac'ın yolcu penceresinden sarkıp elindeki AK-47'yi sallayan kadın şehir polisleri tarafından yakalandı.

CADILLAC'A EL KONULDU

Kimliği açıklanmayan kadın, 11 Temmuz'da Barneveld ve McKinnon Caddeleri bölgesinde şoke edici hareketi yaptı ve fotoğraflar Çarşamba günü San Francisco Trafik Güvenliği tarafından yayınlandı. Polis görüntülerdeki Cadillac'a el koyduklarını duyurdu, ancak kadının tutuklanıp tutuklanmadığını veya suçlanıp suçlanmadığını belirtmedi.

SUÇ ORANLARI GİDEREK ARTIYOR

Yetkililer, aracın çekilerek götürülürken çekilmiş bir fotoğrafını da yayınladı. Şehirdeki silahlı suçların geçen yıl büyük artış gösterdiği aktarılıyor. Temmuz ayından bu yana yaşanan silahlı saldırı olayları, geçen yılın ilk altı ayındakinin iki katı.

OLAYIN ARAŞTIRILIĞI AÇIKLANDI

San Francisco Halkla İlişkiler Ofisi'nden Adam Lobsinger, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "Olay, SFPD Dublör Sürüş Müdahale Birimi ve SFPD Trafik Şirketi tarafından araştırılıyor" dedi ve ekledi: "Açık ve aktif bir soruşturma olması nedeniyle daha fazla yorum yapamayız."