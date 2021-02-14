Aliyev'den Gara'daki sivil şehitler için başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hain terör eylemi sonucu 13 masum Türk vatandaşının acımasızca şehit edildiği haberi bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden son derece öfkeliyiz ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz."

İlham Aliyev mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.