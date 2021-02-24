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  3. 24 Şubat 2021 16:00

Alman birlikleri 2022 sonuna kadar Afganistan'da kalacak

Berlin yönetimi NATO bünyesinde görev yapan 1300 askerin çekilmesini erteledi, yıllık maliyeti 427 milyon euro olan kararın parlamentoda onaylanması bekleniyor.

Alman birlikleri 2022 sonuna kadar Afganistan'da kalacak
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Alman hükümeti, Afganistan'daki askerlerinin görev süresini 31 Ocak 2022'ye kadar uzatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu, Alman ordusunun Afgan güvenlik güçlerine destek ve eğitim sağlayan NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nun bir parçası olarak bu ülkede 1300 askerin konuşlandırılmasını sürdürme kararı aldı.

Federal Meclise (Bundestag) gönderilen tezkerede, Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki barış müzakerelerinin sürdüğü ve görüşmelerin bitmeden asker çekilmesinin hükümetin Kabil'deki konumunu zayıflatabileceği ifade edildi.

Görev süresi 31 Mart'ta dolacak Alman askerlerinin, gelecek yıl 31 Ocak'a kadar Afganistan'da kalabilmesi için hazırlanan tezkereye Federal Meclisin onay vermesi gerekiyor.

Afganistan'daki Alman askerlerinin bir yıllık maliyetlerinin 427 milyon avro olduğu bildirildi.

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