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Almanya Büyükelçiliği'nden 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıklama

Almanya Büyükelçiliği'nden 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıklama
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Almanya Büyükelçiliği, Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Almanya Büyükelçiliği, Türkiye'deki seçimlerle ilgili Alman hükümetinin 16 yerde sandık kurulmasına yönelik verdiği izne atıfta bulunarak, "Demokratik seçim sürecine verdiği büyük önemin bir ifadesidir" açıklaması yaptı.

Almanya Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Federal Hükümetin Türkiye'deki seçimler için Almanya'da 16 yerde sandık kurulmasına yönelik verdiği izin, demokratik seçim sürecine verdiği büyük önemin bir ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliği veya fahri konsolosluğunun bulunduğu tüm şehirlerde sandık kurulmasına izin verilmiştir. Esasen, Türkiye'deki seçimlerle ilgili olarak daha önce hiç bu kadar çok sandık kurulmasına izin verilmemişti: 2017 ve 2018'de 13 yerde sandık kurulmuştu" denildi.

Etiketler almanya büyükelçilik seçim
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