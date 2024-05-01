TİP Genel Başkanı Erkan Baş polisle tartıştı: Bağırma, sus

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 1 Mayıs etkinlikleri bulunduğu Saraçhane'de polisle tartıştı.

Saraçhane Meydanı'nda toplanıp Taksim'e yürümek isteyen ve aralarından Genel Başkan Erkan Baş'ın da olduğu Türkiye İşçi Partisi grubu ile polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Polisle grup arasına girerek gerginliğin büyümesine engel olan Baş, kendisine bağıran polise de 'Ne bağırıyorsun, bağırma, sus' dedi.