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Fabrikada skandal: Kadın işçilerin soyunma odasında kamera bulundu

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyette olan bir fabrikanın kadın soyunma kabininde kamera bulundu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren Federal Mogul fabrikasında kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine fabrikanın güvenlik amiri, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, 10 Mayıs Cuma günü Federal Mogul isimli otomobil parçaları üreten fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu. Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük’teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler kamera soyunma odası fabrika
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