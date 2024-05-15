Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu karnından yaralandı.

TASR haber ajansının bildirdiğine göre Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından açılan ateş sonucu yaralandı.

TASR, parlamento başkan yardımcısı Lubos Blaha'nın Fico'nun vurulduğunu ve yaralandığını söylediğini aktardı.

TA3 yayın kuruluşu da dört el ateş açıldığını, birinin başbakan Fico'nun karnına isabet ettiğini bildirdi.



Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, birkaç el silah sesi duyduğunu ve bir adamın polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Ayrıca güvenlik görevlilerinin birini bir arabaya iterek uzaklaştırdığını belirtti.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Başbakan Fico’ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili “Bugün Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan ve mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadığım acımasız ve pervasız saldırı beni tamamen şok etti. Bu kritik anda kendisine güç ve hızlı iyileşme diliyorum. Düşüncelerim onun ailesi ve yakınlarıyla birlikte” açıklamasını yaptı.

Slovakya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı ve ana muhalefet partisi Progressive Slovakia lideri Michal Simecka, Başbakan Robert Fico’ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Simecka, yaptığı açıklamada, “Başbakan Robert Fico'nun Handlova'da vurulması karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım. Tüm şiddet olaylarını kesin bir dille ve şiddetle kınıyoruz. Başbakan Fico'nun iyi olmasını ve bu korkunç eylemin en kısa zamanda aydınlatılmasını ümit ediyoruz” dedi.

FİALA: ŞOK EDİCİ

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fico’ya düzenlenen saldırının şok edici olduğunu belirterek, “Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun vurulduğu haberi şok edici. Başbakan'a en kısa zamanda geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddete müsamaha gösterilmemeli ve toplumda yeri olmamalıdır” ifadelerini kullandı.