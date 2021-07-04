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Almanya Yasemin'in peşinde! 8 milyon euro ile kayıplara karıştı

Almanya Yasemin'in peşinde! 8 milyon euro ile kayıplara karıştı

Almanya'da bir para dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki Yasemin G., 8 milyon euro çaldığı gerekçesiyle her yerde aranıyor.

Alman basınına göre Yasemin G., Bremen’deki nakit para dağıtım şirketi Loomis’te çalışıyordu. Yasemin’in görevi paketlenmiş banknotları, ATM’lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekti.

ÇÖPTEN DOĞRU KAÇIRDI

Ancak Yasemin’in 21 Mayıs’ta, banknotları para kasetleri yerine çantalara yerleştirip, çöp arabasıyla konteynıra çıkardığı, Berlin’de kiralanan ve çalıntı olduğu anlaşılan bir araçla kaçtığı iddia edildi.

Yasemin G.’nin çalışma arkadaşları dört gün sonra para kasetlerini ATM’ye yerleştirmeye kalktığında boş olduklarını fark etti. Hırsızlığın neden bu kadar geç fark edildiği açıklık kazanmadı.

POLİS YARDIM İSTEDİ

Polis ise önceki gün hırsızlıkla ilgili açıklama yaparak Yasemin G.’nin bulunması için halktan yardım istedi. G. ile işbirliği yaptığı şüphesiyle bir kişi yakalanırken soruşturma geniş çaplı sürüyor.

Etiketler almanya para dağıtım şirketi
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