Almanya'da Covid-19 testi ücretli oluyor

Almanya'da aşı olmayanlara yönelik yeni bir karar alındı. 11 Ekim'den itibaren Covid-19 testlerinin ücretli olacağı açıklandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başkanı ile telekonferans yoluyla bir araya geldi. Zirvede, sonbahar ve kış ayları için düşünülen yeni koronavirüs stratejileri ve sel felaketinden zarar görenlere yapılacak yardımlar ele alındı. Toplantıda kabul edilen Covid-19 önlemlerine göre, 23 Ağustos'tan itibaren aşı olanlar günlük yaşamlarında herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmazken aşı yaptırmayanlar ise bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.

AŞI OLMAYANLARA BASKI ARTIYOR

Zirvede, Almanya’da aşı olmayanların üzerindeki baskının artırılmasına karar verildi. Buna göre aşı olmayanlar daha sıkı test kurallarına tabi tutulacak ve 11 Ekim’den itibaren ücretsiz olarak yapılan Covid-19 testleri artık ücretli olarak yapılacak.

Hamilelerin, çocukların, 18 yaş altı gençlerin ve hastalığından dolayı aşı yaptıramayanların ücretli test uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.

TEST ÜCRETİ 15 EURO

11 Ekim'den itibaren aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz Kovid-19 testlerinden yararlanamayacak ve bu kişilerin ortalama 15 euro olan test ücretlerini ödemeleri gerekecek.

Ülkedeki maske ve mesafe kuralı ise aynen devam edecek.

AŞI OLMAYANLAR KAPALI ALANLARA TESTSİZ GİREMEYECEK

Eyaletlerde 7 günlük insidans değerlerinin 35’i geçtiği durumlarda, aşı olanlar ve hastalığı geçirenler hariç herkes, hastane ve huzurevi ziyareti, restoranlar, oteller, spor salonları, kuaförler gibi kapalı alanlar için Covid-19 testi yaptırmak zorunda olacak ve test ücretini kendileri ödeyecek. İnsidans değerlerinin 35’in altında seyrettiği durumlarda eyaletler bu kuralları askıya alabilecek.

ALMANYA'DA AŞILAMADA SON DURUM

Merkel, şu ana kadar nüfusun yüzde 55,1‘inin Covid-19’a karşı tamamen aşılandığını ve bunun yeterli olmadığını belirtti. Başbakan Merkel, yaşlılar arasında aşılama oranlarından övgüyle söz ederken, genel aşılama hızının yavaşlamış olmasından şikayet ederek, vatandaşlardan arkadaşlarını aşıya teşvik etmelerini istedi.

SEL FELAKETİ İÇİN 30 MİLYAR EURO

Zirvede ayrıca, sel felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden yapılandırılması için de 30 milyar euroluk fon kurulmasına karar verildiği aktarılırken, fon için ayrılacak miktarın yarısını federal hükümetin diğer yarısını ise eyaletlerin karşılayacağı açıklandı.