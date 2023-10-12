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Almanya'dan İsrail’e askeri yardım desteği

Almanya'dan İsrail’e askeri yardım desteği
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Almanya'nın, İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü saldırılara askeri destek sağlayacağı iddia edildi.

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın, İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü saldırılara askeri destek sağlayacağını iddia etti.

Spiegel’de yer alan haberde, Alman Hava Kuvvetlerinin, Alman pilotların eğitimi için kullanılan Heron tipi 2 insansız hava aracını (İHA) İsrail’in kullanımına vereceği ileri sürüldü.

Haberde, İsrail’in söz konusu 2 İHA’yı devam eden saldırılarda kullanıp kullanamayacağını sorduğu ve Alman hükümetinin buna yeşil ışık yaktığı belirtildi.

İsrail’in bölgedeki çatışma durumu nedeniyle Alman pilotların eğitimini askıya aldığı, eğitim gören 16 pilotun Almanya’ya döneceği ifade edildi.

İHA’ların yüksek çözünürlüklü kameralarıyla hedefleri 24 saate kadar gözlemleyip takip edebildiği, SİHA’ya dönüştürülmesi durumunda da hassas füzelerle araçlar ya da daha küçük mevzileri imha edebildiği vurgulandı.

Haberde, ayrıca İsrail’in sıhhi malzeme yardımı da istediği öne sürüldü. (AA)

Etiketler almanya israil filistin hamas askeri destek yardım
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