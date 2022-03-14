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Almanya'dan kritik F-35 hamlesi

Almanya'dan kritik F-35 hamlesi

Almanya'dan, Türkiye'nin projeden çıkarıldığı F-35 savaş uçakları için kritik bir hamle geldi.

Alman hükümetinden kaynaklar, Berlin yönetiminin Tornado uçaklarının yerine F-35 savaş uçaklarını almak için prensipte anlaştığını duyurdu.

Hükümet kaynaklarının Deutsche Presse-Agentur'a (dpa) verdiği bilgiye göre Almanya, hava kuvvetlerini ABD yapımı F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor.

Kaynaklar, Almanya'nın en fazla 35 adet F-35 almayı planladığını belirtti.

Dpa'nın gündeme taşıdığı haber ile ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Alman ordusunun federal bütçeden yatırımlar ve silahlanma projeleri için 100 milyar Euro alacağını söylemişti.

 

Etiketler f35 f-35 f 35 savaş uçağı almanya
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