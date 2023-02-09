Almanya'dan Türkiye mesajı: Sizin acınız bizim acımızdır

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yayınladığı video mesajda, deprem felaketinde Türkiye ve Suriye’de yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır” ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Türkiye ve Suriye'de binlerce kişi hayatını kaybetti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yayınladığı video mesajda, deprem felaketinde Türkiye ve Suriye’de yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Steinmeier, “Pazartesi gününden bu yana Türkiye ve Suriye'den bize ulaşan korkunç görüntüler var. Şiddetli depremler koca şehirleri yerle bir etti. 17 binden fazla insan öldü, on binlercesi yaralandı” dedi.

Bölgeyi vuran deprem sırasında halkın yataklarında uyuduklarına dikkat çeken Steinmeier, “Birçoğu hala üzerlerine çöken evlerin yıkıntıları arasında mahsur kalmış durumda. Birçoğu evini, eşyasını kaybetti. Kar ve soğuğa karşı savunmasız durumda. Kurban sayısı her saat artıyor” dedi. Steinmeier, “Hayatta kalanların sevdiklerinin yasını tuttuğunu görüyoruz. Sevdiklerini aramak için genellikle çıplak elleriyle molozları kazan insanlar görüyoruz” dedi. Bölgeden gelen görüntülerin uzaktan bile dayanılmaz dramatik sahneler olduğunu ifade eden Steinmeier, enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini tutan ve bırakmak istemeyen babanın basına yansıyan fotoğrafını hatırlattı.

“Danke, teşekkürler ve şükran”

Deprem bölgelerine yardım sağlayan herkese teşekkürlerini sunan Steinmeier, “Şu anda yorulmadan çalışan o kadar çok kişi var ki, yardım nakledenler, bağış toplayanlar veya kendileri bağışta bulunanlar. Türkiye ve Suriye'deki akrabaları felaketten etkilenen komşuların yanında olanlar. Ülkemiz adına kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim: danke, teşekkürler ve şükran” dedi.

Depremde her şeyini kaybeden insanların şimdi yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Steinmeier, “Felaket görüntülerinin yerini başka haberler aldığında da dayanışmamıza ve desteğimize ihtiyaçları olacak. İnsanlığımız talep görüyor ve talep edilmeye devam edecek!" dedi.