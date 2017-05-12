Amcasını kız arkadaşına tecavüz ederken yakaladı

William L. Mattson ismindeki adam bir yılbaşı gecesi yeğeni ve yeğeninin kız aradaşıyla yeni yıla girecekti. Yeğeni bir süreliğine evden ayrıldı. Sonrasında ise neler olduğunu öğrendiğinizde tüyleriniz ürperecek.

Fotoğraftaki kişi 54 yaşındaki William L. Mattson. 2015 yılına girecekken yeğeni ve yeğeninin kız arkadaşıyla beraberdi.





Mattson’ın yeğeni evden bir süreliğine ayrıldı. Döndüğünde ise içerdeki odadan sesler geldiğini farketti.



Hemen kapıyı tekmeleyerek açtı. Odaya girdiğinde amcası ve kız arkadaşını yatakta gördü. Kız arkadaşı çıplaktı ancak amcasının kıyafetleri üzerindeydi.

Yeğeni amcasını defalarca yumrukladı. En sonunda amca evden kaçtı.



Polis olay yerine vardığında Mattson da oraya getirildi ve masum olduğunu ifade etti. Ona göre yaşananlar kızın rızasıyla olmuştu.



Öte yandan kız bunu reddetti.



NY Daily News’te anlatılanlara göre Mattson ifadesini verdikten sonra yeğeni amcasına bir kez daha saldırmış.

Haberi okuyanlar ise yeğenin, amcasına yaptığını haklı buldular.



Tecavüz kesinlikle kabul edilemez. Hele ki kız arkadaşınızın amcanız tarafından tecavüze uğradığını öğrenirseniz muhtemelen sinirlerinize hakim olamazsınız