Ananaslı pizza İtalya'yı karıştırdı

Pizza ustası (pizzaiolo) Gino Sorbillo, ‘pizza caddesi’ olarak anılan İtalya'ya getirdiği ananaslı pizza ile tartışmaların fitilini ateşledi.

“Ananaslı pizza” tartışması yeni bir boyut kazandı. Bu sefer tartışmanın alevlendiği bölge, pizzanın ana vatanı olarak anılan İtalya’nın Napoli kenti oldu.

Tropikal lezzet ananasın, pizza ile olan ilişkisine herkes aynı mesafede yaklaşmıyor. Hatta 2017 yılında İzlanda’nın Cumhurbaşkanı Johannesson'un ananaslı pizza için "Yetkim olsaydı, yasaklardım" sözleri tepki toplayınca, Cumhurbaşkanı ikinci bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Bir dönem sosyal medyada viral olan meşhur ‘yaprak sarmaya ketçap’ fotoğrafı da Yunanistan basınında manşetlerde bile yer bulmuştu.

Kimilerine göre ‘gastronomi suçu’ sayılan bu örnekler, bireylerin tercihlerine ve bölgelere göre çeşitlilik gösterebiliyor.

Pizza ustası (pizzaiolo) Gino Sorbillo, ‘pizza caddesi’ olarak anılan İtalya'nın Napoli kentinin eski tarihi merkezi Via dei Tribunali’ye ananaslı pizzayı getirdi. Bu durum ise her İtalyanı hoşnut etmedi.

Hawaii usulü ünlü ananaslı pizzadan farkı var. Ananas fırında önceden pişiriliyor, ardından soğutuluyor. Malzemeler arasında füme provola peyniri, sızma zeytinyağı ve taze fesleğen yer alıyor. Menüsündeki bu pizzada domates sos tabanı yok. Sebebi ise hem ananasının hem de domatesin asit içermesinden kaynaklı.

AMAÇ: ÖN YARGILARI KIRMAK

CNN International’a konuşan üçüncü nesil pizza ustası Sorbillo, amacının yemeklere yönelik ön yargılarla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Bu hafta sosyal medyada tartışmalı malzemenin menüye girdiği haberi, pek çok kişiyi mutlu etmedi. Hatta Sorbillo’nun ananaslı pizzası İtalya’da televizyon ekranlarında bile tartışma konusu oldu.

Pizza ustası, "Sosyal medyada yayınlamadan önce, birkaç hafta hiçbir şey söylemeden menüye ekledim ve birçok kişi, hatta Napolililer bile sipariş etti" dedi.

Ancak İtalyanların bu konuda ikiye bölündüğünü de vurguladı. Tıpkı diğer ülkelerdeki gibi.

10 yıl önce kullanılmayan malzemelerin artık pizzaya eklendiğini hatırlatan Sorbillo, “Ananası neden yeniden keşfetmeyelim?” dedi.

(Derleyen: Şeyda Aydın)

CNN Türk