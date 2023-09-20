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Arabasından tam 25 çocuk çıkan öğretmene para cezası

Arabasından tam 25 çocuk çıkan öğretmene para cezası
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Özbekistan'da ilkokul öğretmeni olarak görev yapan ismi açıklanamayan bir kadının arabasından 25 çocuk çıktı.

İsmi açıklanmayan kadın, Özbekistan'ın Buhara bölgesinde trafikte seyir halindeyken polisler tarafından durduruldu. Yol Güvenliği Servisi tarafından yayınlanan görüntülerde bagajda 3 çocuğun, ön koltukta 6 çocuğun olduğu ve arka koltukların her santimetresine 16 çocuğun sıkıştığı görüldü.


DÜZENLİ OLARAK BU ŞEKİLDE GÖTÜRÜYORMUŞ

Arabadan inen ilkokul çağındaki 25 çocuğun öğretmeni olduğunu ifade eden kadın ise, düzenli olarak öğrencileri her gün bu şekilde okuldan eve getirip götürdüğünü ifade etti.

 Arabasından tam 25 çocuk çıkan öğretmene para cezası - Resim : 1

Öğretmen geüvenli olmayan sürüş nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Arabasından tam 25 çocuk çıkan öğretmene para cezası - Resim : 2

Etiketler para öğretmen ceza
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