  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Aşı karşıtı kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı karşıtı kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı karşıtı kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve aşı karşıtı olan Stephen Harmon (34), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Los Angeles’ta yaşayan Harmon, 2020’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda aşı karşıtı söylemlerde bulunmuştu. “Birçok problemim var ancak aşı bunlardan biri değil” diyen Harmon, “Yani bazı aşılar, bilirsiniz, ölüm gibi birkaç riskle yüzde 90-95 oranında etkili. Ama virüse yakalanırsam karantinaya girer ve ardından aşı olmadan normal sağlıklı bir hayata devam ederdim, bu %99 etkili” demişti.

“BENİM İÇİN DUA EDİN”

Geçen hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan Harmon, sosyal medya hesabından takipçilerine oksijene bağlandığını açıkladı. Harmon daha sonra, “Bununla (virüsle) olabildiğince savaştım ancak şu anda kritik bir duruma geldi. Entübe olacağım. Ne zaman uyanacağım bilmiyorum, benim için dua edin” dedi.

Etiketler aşı aşı karşıtı abd korona
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Behzat Uygur İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro isterse...
Uzmanlardan aşı çağrısı: Çift doza bedava bilet
''Pes'' dedirten görüntü: Güpegündüz fuhuş pazarlığı
Bakan Koca: Sorun tedbirlerin esnetilmesidir
Alibeyköy Barajı’nda balık ölümlerine inceleme başlatıldı
Güne düşüşle başladı: İşte altın fiyatlarında son durum
Dikkat: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Herkesin merak ettiği soru: Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?
Ahmet Kural ve sevgilisinin tatil keyfi
İstanbul sahilinde meydan kavgası: Hiçbir şey onları durduramadı