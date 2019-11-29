Asya'da Trump'a teşekkür mitingi

Hong Kong’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın demokrasi yanlısı protestocuları korumaya yönelik iki yasa tasarısına imza atmasına teşekkür etmek için bir ‘Şükran Günü mitingi’ düzenlendi. ABD’de ‘Şükran Günü’ kutlanırken, Hong Kong’daki protestocular meydanlarda ABD bayrakları açarak Trump’a teşekkür etti.

Tasarının geçmesi için lobicilik yapan isimlerden 23 yaşındaki Sunny Cheung, “Bu mitingi yapmamızın sebebi ne kadar minnettar olduğumuzu göstermek ve ABD Kongresi ile Başkan Trump’a yasa tasarısını geçirdiği için teşekkür etmek” dedi.

Trump dün Kongre’nin iki kanadından da geçen yasa tasarılarına imza attı. ‘Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’ adlı yasa Washington’un Hong Kong’da insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulamasına imkan sağlıyor.

Yasa uyarınca ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı yıllık raporlarında Çin’in güvence altına aldığı özerklik haklarına riayet edip etmediği incelenecek. İkinci yasayla ise ABD’den Hong Kong’a güvenlik güçlerinin kullanması için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi, TOMA, kelepçe gibi malzemelerin ihracatı yasaklanmış oldu.

Hong Kong’daki ‘Şükran Günü’ mitingini düzenleyenler ABD’nin yaptırım uygulamasını talep ettikleri isimlerin olduğu bir liste de yayımladı. Listede Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, eski emniyet müdürleri Andy Tsang ve Stephen Lo, Çin irtibat ofisi yöneticisi Zang Zhimin ve Londra’da protestocular tarafından saldırıya uğradığını iddia eden Teresa Cheng bulunuyor. Hong Kong’da Çin’in ülke üzerindeki yüksek etkisine tepki gösteren ve “daha çok demokrasi” talep eden dev protestolar yaklaşık altı aydır devam ediyor. Son aylarda şehirde meydana gelen şiddet olayları ciddi anlamda artışı gösterdi.