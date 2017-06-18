Çocuğuna bakmak için ayrıldı milyoner oldu !
Çocuğuna bakmak için ayrıldı milyoner oldu !
LYS soru ve cevapları yayınlandı !
LYS soru ve cevapları yayınlandı !
Uçakta bomba alarmı ! Tahliye edildi
Uçakta bomba alarmı ! Tahliye edildi
Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi başlamadan tartışma başladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi başlamadan tartışma başladı
Jandarma'dan üçüz askerlere baba sürprizi
Jandarma'dan üçüz askerlere baba sürprizi
Aman dikkat ! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Aman dikkat ! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Burada kim çalışmak istemez ki ! Hem 8 bin TL maaşı var, hem de...
Burada kim çalışmak istemez ki ! Hem 8 bin TL maaşı var, hem de...
15 Temmuz Zafer Anıtı böyle olacak
15 Temmuz Zafer Anıtı böyle olacak
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 18 Haziran 2017 17:54

Havada dehşet ! Kol ve bacakları kırıldı

Çin'e giden bir uçak türbülansa girince 26 kişi yaralandı.

Havada dehşet ! Kol ve bacakları kırıldı
A+ A-

Paris'ten kalkarak Çin'in Kunming kentine sefer yapan uçağın türbülansa girmesi sonucu en az 26 yolcu yaralandı. Yaralananlardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yeni Çin Ajansının haberine göre China Eastern Airlines'a ait Airbus yolcu uçağı, güneybatı Çin hava sahasındayken Kunming Havalimanı için alçalmaya başladığı sırada şiddetli türbülansa girdi.

Kol ve bacakları kırılanlar var

Yaralı yolcularda kol ve bacak kırılmaları olduğu, bagaj kapaklarının açılması sonucu bagajların yolcuların üzerine düştüğü belirtiliyor.

Sabah 08.50 de Kunming Havalimanına inen yolcu uçağındaki yolcular kent hastanelerinde tedavi altına alındılar.

Yaralı yolculardan biri; uçağın ikisi çok şiddetli olmak üzere toplam dört kez türbülansa girdiğini, sonuncusunun 10 dakika sürdüğünü söyledi.

türbülans , kol , bacak , kırılma