Havada dehşet ! Kol ve bacakları kırıldı

Paris'ten kalkarak Çin'in Kunming kentine sefer yapan uçağın türbülansa girmesi sonucu en az 26 yolcu yaralandı. Yaralananlardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yeni Çin Ajansının haberine göre China Eastern Airlines'a ait Airbus yolcu uçağı, güneybatı Çin hava sahasındayken Kunming Havalimanı için alçalmaya başladığı sırada şiddetli türbülansa girdi.

Kol ve bacakları kırılanlar var

Yaralı yolcularda kol ve bacak kırılmaları olduğu, bagaj kapaklarının açılması sonucu bagajların yolcuların üzerine düştüğü belirtiliyor.

Sabah 08.50 de Kunming Havalimanına inen yolcu uçağındaki yolcular kent hastanelerinde tedavi altına alındılar.

Yaralı yolculardan biri; uçağın ikisi çok şiddetli olmak üzere toplam dört kez türbülansa girdiğini, sonuncusunun 10 dakika sürdüğünü söyledi.