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  4. 17 Şubat 2020 14:37

Hırsızlar tuvalet kağıdı çaldı

Koronavirüs nedeniyle tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanan Hong Kong'da bir süpermarkette bıçak tehdidiyle 600 rulo tuvalet kağıdı çalındı.

Hırsızlar tuvalet kağıdı çaldı
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Koronavirüs salgını nedeniyle, Hong Kong'da tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanıyor. Marketlerin önünde tuvalet kağıdı için uzun kuyruklar oluşuyor. Bu durum hırsızlık vakalarının da yaşanmasına sebep oluyor.

Hong Kong polisinin açıklamasına göre, bu sabah Mong Kok semtinde, üç kişi yerel saatle sabah 05.00'te bir süpermarkete mal indiren kamyon sürücüsünü bıçakla tehdit etti. Elinde iki bıçak bulunan bir kişi sürücüyü durdururken, diğer iki kişi 50 paket tuvalet kağıdını alarak kaçtı.

Soygunculardan ikisi daha sonra süpermarketin yakınlarındaki bir hostelde tuvalet kağıtlarıyla birlikte yakalandı.

MAKARNA VE PİRİNÇ DE BULUNAMIYOR
Hong Kong'da koronavirüs salgınını sonrası halk süpermarketlere akın etmişti. Singapur ve Tayvan'da da tuvalet kağıdı sıkıntısının yaşandığı açıklanmıştı. Sosyal medyada tuvalet kağıdı üretiminde kullanılan kağıt hamuruyla yüz maskesi yapıldığı söylentilerinin yayılmasından sonra talebin arttığı da belirtildi.

Hong Kong'da süpermarketlerde makarna ve pirinç de zor bulunuyor. Uluslararası haber ajanslarının yayımladığı bazı fotoğraflarda Hong Kong'da bazı marketlerin tamamen boşaldığı görülüyor.

BBC Türkçe

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polis , hong kong , süpermarket , tuvalet kağıdı
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