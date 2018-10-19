Şaşırtan görüntü... Babasının dalgınlığından faydalandı

Çin'in Zhongshan şehrinde kaydedilen görüntülerde; babasının bir anlık dalgınlığından yararlanan çocuk, tren istasyonundaki X-ray cihazına tırmandı ve kameralara ilginç kareler yansıdı.

Tren istasyonuna gelen baba, taramadan geçtikten sonra çocuğunun olmadığını farkedince geri dönüp etrafı kontrol etmeye başladı. İstasyondaki görevliler ise ekrana yansıyan görüntü karşısında paniğe kapılıp X-ray cihazını durdurdular.

Daha sonra muzip çocuğun cihazdan emekleyerek çıktığı görüldü. Olayın sevindirici yanıysa çocuğun yaralanmaması ve zarar görmemesi oldu.