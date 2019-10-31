Uygur Türkleri için sürpriz adım! Özel yazılım hazırladılar

Notepad ++ uygulaması Uygur Türkleri ile ilgili farkındalık için özel sürüm çıkardı. Resmi sitesinde paylaştığı bir yazıyla özel sürümü hakkında açıklama yaptı. 'Free Uyghur Edition' sürümünü piyasaya süren şirket, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını, İslamafobiyayı ve nasıl yardım edilebileceğini anlattı.

'SADECE BİR İNSAN OLMANIZ VE EMPATİ KURMANIZ YETER'

Ana sayfasında paylaştığı yazıda "İnsanlar bize iş ve yazılımla siyaseti karıştırmamızı söyleyecek. Biz siyasetle ilgilenmezsek, siyaset bizimle ilgilenir" ifadesini kullanan Notepad ++ yönetimi, kullanıcılarına "Hareket etmek için Uygur ya da Müslüman olmanıza gerek yok, sadece bir insan olmanız ve empati kurmanız yeterli" sözleriyle seslendi.

Paylaşılan metinde şu ifadeler kullanıldı;

"İnsanlar bana tekrar politikayla yazılım işlerini karıştırmamamı söyleyecekler. Bunu yapmak kesinlikle NotePad++'ın popülaritesini etkileyecek. Bu yüzden politika hakkında konuşmak, yazılım şirketlerinin ve diğer ticari şirketlerin kaçınmaya çalıştığı şeydir.

Sorun şu ki, politikayla ilgilenmezsek, politika bizimle ilgilenir. İnsanlar baskı altındayken hareket etmemeyi seçebiliriz, ancak baskı altına alınma sırası bize geldiğinde çok geç olacak ve bizim için ortada hiç kimse olmayacak.

Hareket etmek için Uygur ya da Müslüman olmanıza gerek yok, sadece bir insan olmanız ve insan dostlarımız için empati kurmanız gerekiyor."