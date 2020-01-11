Uygur Türklerine bir ''Çin işkencesi'' daha

Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı baskı ve asimilasyon politikalarıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Çin hükümetinin, Uygur Türklerine yönelik zulmü bitmezken, Çinli yetkililerin Uygur Türklerinin geleneksel olarak kullandığı eşyaları değiştirmeye zorladığı belirtildi. Zorlama ve baskılarına devam eden Çin hükümet, Uygur Türklerini Çin kültürüne ait eşyalarla değiştirmesi için zorlamaya devam ettiği kaydedildi.

Radio Free Asia'nın (8RFA) haberine göre, Çin'e bağlı Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzey batısında yer alan tarihi Kaşgar şehrinde başlatılan Sanxin Huodong kampanyasıyla Uygurların evinde etnik kökene ait, dini değerleri hatırlatıcı kilim, halı, minder ve seccade gibi eşyaların atılmaya zorlandığı ve bunların modern kanepe, yatak ve masa gibi eşyalarla değiştirildiği belirtildi.

Çinli yetkililerin ise, haftada bir kez kampanyanın işleyişini kontrol ettiği belirtildi.