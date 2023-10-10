  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa Birliği, Hamas'ı terör örgütü ilan etti

Avrupa Birliği, Hamas'ı terör örgütü ilan etti

Avrupa Birliği, Hamas'ı terör örgütü ilan etti
Güncelleme:

Avrupa Birliği, İsrail'e operasyon başlatan Hamas'ı terör örgütü ilan etti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail'e Aksa Tufanı operasyonu düzenleyen Hamas'ı terör örgütü ilan ettiğini duyurdu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Etiketler avrupa birliği hamas terör örgütü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı
Üniversite hastanesinin yoğun bakımında hastaya cinsel istismar
İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı
Erdoğan açıkladı, AK Parti'ye yakın isim itiraz etti
Bunu yapan patron işçisine 4 maaş tazminatı öder!
Baba Vanga’nın ortadoğu kehaneti gerçek mi oluyor ?
İşte ülke ülke çalışma ve yıllık izin süreleri
Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı
Hamas’ın katledip cesedini ifşa ettiği genç kadının son görüntüleri
Sıfır otomobilde ezber bozan kampanya: 25 bin TL'lik yakıt hediye!