Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
Avrupa Merkez Bankası faiz oranını açıkladı… Avrupa Merkez Bankası (ECB), aralık ayı faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak faizleri sabit tutma kararı aldı ve mevduat faizini yüzde 4'de seviyesinde korudu.
Bankadan yapılan açıklamada, 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı alındığı, refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'de bırakıldığı kaydedildi.
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