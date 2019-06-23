Alman hükümetinde ''aşırı sağ'' alarmı

Almanya’da haziran ayı başında evinin bahçesinde tek kurşunla öldürülen Kassel Valisi’nin katil zanlısının aşırı sağla bağlantılı çıkması Alman hükümetini alarma geçirdi. Almanya Başbakanı Merkel, aşırı sağcı şiddete tabusuz karşı durulması gerektiğini söyledi. Alman Dışişleri Bakanı Maas ise ‘aşırı sağcı terörizmin’ adının konması gerektiğini belirtti.

Haziran ayı başında evinin bahçesinde tek kurşunla öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısı Stephan Ernst’in (45), 8 Türk esnafı da öldüren aşırı sağcı terör çetesi NSU (Nasyonalist Yeraltı Örgütü) ile bağlantısının ortaya çıkması Alman hükümetini alarma geçirdi.

Dün Protestan Kilisesi Kongresi’nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, neo-Nazi’lere ‘herhangi bir tabu’ olmadan karşı durulması gerektiğini söyledi. Merkel, bu nedenle devleti tüm kademelerde göreve çağırdıklarını, federal hükümetin bu konuyu çok ciddiye aldığını belirtti.

‘HİÇBİR HAKLI YANI OLAMAZ’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kassel Valisi cinayetinin arkasından aşırı sağın çıkmasının şaşırtıcı olmadığını, bunun için yeterli uyarının önceden geldiğini belirterek NSU cinayetlerini örnek gösterdi. Bild Gazetesine bir makale yazan Maas, “Tüm bunlar, hâlâ birçok kişi gözünü kapasa da şunu gösteriyor: Almanya’nın bir terör problemi var. Almanya’da 12 bin şiddet yanlısı aşırı sağcı var. Bunların 450’si, haklarında tutuklama kararı olduğu halde gizleniyor” dedi. Aşırı sağcıların Yeni Zelanda, Norveç ve ABD’de gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatarak “Bunların içinde nasıl bir şiddet potansiyeli olduğundan şüphe edenler, Christchurch, Utoya veya Pittsburgh’a baksınlar. Terör nereden gelirse gelsin terördür ve hiçbir haklı yanı olamaz” diye konuştu. Maas, “Görmezden gelmek ölümcül olabilir, bunu aşırı sağcı terörizm adıyla anmalıyız” ifadesini kullandı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Funke medya grubuna yaptığı açıklamada “Aşırı sağ toplumumuz için gerçek bir tehlike oldu. İslamcı terör gibi aynı seviyede” dedi. Buna karşı alınacak tüm sert tedbirleri incelediklerini söyleyen Seehofer, güvenlik birimlerinin aşırı sağ, şiddet yanlısı kişi ve gruplara karşı mücadelesini güçlendireceklerini kaydetti.

NEO-NAZİ SPİEGEL’İN KAPAĞINDA

Alman Der Spiegel dergisi, yeni sayısında aşırı sağcı Stephan E.’yi ve Almanya’da giderek büyüyen ırkçı şiddet gruplarını ele aldı. Kapakta, ‘Uyuyan Kahverengi (neo-Nazi )’ başlığını kullanan Der Spiegel, “Sağdan gelen yeni terör” ifadesine yer verdi. Spiegel’in incelediği ‘Combat 18’ isimli neo-Nazi örgüt, ülkedeki göçmenlere ve göçmenlere destek veren mültecilere yönelik şiddet kullanılmasını savunuyor.

BİLGİ NOTU

Kassel Valisi Walter Lübcke 2 Haziran’da evinin bahçesinde kafasına yakın mesafeden sıkılan tek kurşunla öldürüldü. Katil zanlısı olarak azılı neo-Nazi Stephan Ernst tutuklanmıştı. Katil zanlısının 8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU destekçileriyle bağları olduğunun ortaya çıkması cinayette NSU izlerini de gündeme getirdi.