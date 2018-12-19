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  4. 19 Aralık 2018 14:56

Almanya'da ambargoyu delen Rus tutuklandı

Almanya, 68 yaşındaki Rus vatandaşı Vladimir D.'yi silah ambargosunu delmek suçundan tutuklandığını açıkladı.

Almanya'da ambargoyu delen Rus tutuklandı
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Alman savcıları, gümrük yetkililerinin, yurt dışına silah çıkarmaya çalışan 68 yaşındaki Rusya vatandaşı Vladimir D.'nin tutuklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada söz konusu silahların, askeri amaçlı alım yapan kişilere güdümlü mermi ve roket üretimi sağlayabileceği belirtildi.

Karlsruhe kentinde tutuklanan Rusya vatandaşı suçlu bulunması durumunda 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası alabilir.

Almanya yasaları, savaş uçaklarının ve uzay mekiği bileşenlerinin yoğunluğunu ve gücünü artıracak ekipmanların ihraç edilmesine izin vermiyor.

rusya , almanya , sialh ambargosu
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