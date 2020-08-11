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  4. 11 Ağustos 2020 21:43

Almanya'dan Rusya'nın aşısına tepki: Aşıyı kullanmak büyük sorumsuzluk

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısına yönelik "Test serisi olmadan bir aşının onaylanmasının insanlar üzerinde yüksek riskli bir deney olduğunu düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Almanya'dan Rusya'nın aşısına tepki: Aşıyı kullanmak büyük sorumsuzluk
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Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının onaylanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Reinhardt, aşıyı "yüksek riskli bir deney" olarak nitelendirdi.

Bir aşının tamamlanabilmesi için önemli üç aşamadan geçmesi gerektiğini belirten Reinhardt, "Test serisi olmadan bir aşının onaylanmasının insanlar üzerinde yüksek riskli bir deney olduğunu düşünüyorum" dedi.

"AŞIYI KULLANMAK BÜYÜK SORUMSUZLUK"
Reinhardt "Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği kriterler hiçe sayılarak elde edilen veriler doğrultusunda aşıyı kullanmak büyük sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek ise bir aşının kullanılabilmesi için en az birkaç bin denek içermesi ve üç aşama testinden geçtikten sonra kapsamlı verilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cichutek aksi halde bu şekilde bir aşının kullanılmasının riskli görüneceğini belirtti. 

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