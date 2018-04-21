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  4. 21 Nisan 2018 15:55

Bir Avrupa ülkesinden daha Erdoğan'a ret

Erken seçimleri öncesinde Avrupa'da Avusturya'nın ardından Hollanda da AK Parti'ye "miting için gelmeyin" çağrısı yaptı.

Bir Avrupa ülkesinden daha Erdoğan'a ret
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Hollanda'da geçtiğimiz yıl yaşanan diplomatik krizin ardından, erken seçimle ilgili kritik bir açıklama geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li bakanların 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının, "kamu düzeni için tehdit oluşturacağını" söyledi.

Rutte, Türk politikacılarının kampanya talebini, “istenmeyen bir durum” olarak değerlendirdi. Hollanda Başbakanı, bakanlar kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayarak geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, erken seçim öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda’da görmek istemediklerini vurguladı.

Bunun, kamu düzenini bozacağını söyleyen Rutte, Hollanda’daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulanmasını da önlemek istediklerini dile getirdi. Seçim kampanyasının Türkiye odaklı olarak yürütülmesi gerektiğini savunan Hollanda Başbakanı, “Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve Türk politikacıların ziyaret etmek isteyebileceği kentlerin belediye başkanları ile görüşeceğini açıklayan Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil.”

Hollanda hükümetinin, bu konuda Türkiye’ye henüz resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtiliyor. Başbakan Rutte, Türkiye’deki gelişmelerden dolayı kaygılı olduğunu da belirterek, “Türkiye, demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda” diye konuştu.

Hollanda, geçen yıl Mart ayında anayasa değişikliği referandumu için propaganda çalışması yapmak isteyen Türk hükümet üyelerine izin vermemişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda’da, “istenmeyen kişi” ilan edilerek, polis eşliğinde sınır dışına çıkarılmıştı. (BBC Türkçe)

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