Fransa'dan "siber ordu" için 1 milyar dolar

Fransa basınında yer alan haberlere göre, geçen ay sonunda Fransa hükümeti tarafından organize edilen siber savunma tatbikatına üniversiteli ve liseli gençler çağrılarak, yetenek testine tabi tutuldu ve bazılarının istihdamları sağlandı.

Amacın özellikle Çin, İran ve Rusya'dan gelebilecek saldırılara karşı "dördüncü bir ordu" kurmak olduğu belirtildi.

Fransa 2011 yılında 100 olan siber savunma uzmanı sayısını 2019 yılında 3 bine çıkarmak ve 4 bin 400 yardımcı uzman istihdam etmek için 1 milyar dolar ayırmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bu ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde elektronik oylamaları etkileyecek siber saldırı riski olduğunu açıklamıştı.

ABD'de Rusya'nın Donald Trump'ın başkanlığı kazanması için siber saldırılar düzenlediği iddia edilmişti.

Siber saldırılar günümüz dünyasında önemli bir güvenlik riski olarak görülüyor.

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian Aralık ayında yaptığı açıklamada, ocak ayından itibaren faaliyete geçecek ve genelkurmay başkanlığına bağlı oluşturulacak siber operasyonlar komutanlığında 2 bin 600 siber savaşçının görev yapacağını söylemişti.

SİBER SALDIRI NEDİR ?

Bilgisayar ve internet alanında uzmanlaşmış hacker diye tabir edilen hack veya hacker gruplarının banka, polis, Jandarma, devlet, şahıs, firma vb. sitelere veya bilgisayarlara zarar vermek amacı ile yaptıkları saldırıya Siber Saldırı denir. Bu saldırılar neticesinde bilgisayara yada sitelere solucanlar, trojenler sokarak yada açıklar aranıp bulunarak bilgiler ele geçirilebilir veya var olan bilgiler yok edilebili.Bazen ülkeleler/şahıslar vb. birbirleri ile Siber Savaş içine girebilir, kısacası siber saldırılar güce göre değişir sadece bilgi silmek yada bilgi ele geçirmekle kalmayıp bazen can alan/yakan siber saldırıar yapılabilir. Ülkeleler/şahıslar vb. arası açılan bir siber savaşta örneğin bir arabayı yollan çıkarma, telefon dinleme/patlatma gibi büyük hasarlarda ortaya çıkabilir, ortaya çıkması istenilen hasarın meydana gelmesi saldırıyı yapan kişi/kişilerin uzmanlığına bağlıdır.



Günümüzde yaygınlaşan internet kullanımıyla birlikte siber saldırı, bir diğer deyişle sanal saldırı olayları da artmaktadır. Cep telefonu, sosyal medya ve iletişim ortamları, web siteleri, online oyunlar, elektronik posta aracılığıyla bir kişi veya bir grup tarafından başka bir bireyi karalayıcı, küçük düşürücü yayın ve duyurular yapılarak kişilik haklarına saldırılması siber(sanal)saldırıdır.