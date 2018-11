İlk çıplaklar restoranı açılıyor

Dünyanın en çok turist ağırlayan kentlerinden biri olan Paris kafe ve restoranlarıyla haklı bir üne sahip. Ancak Paris bu sefer kentte pek de eşine rastlanmayan bir mekana ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni açılacak restorana dileyenler kıyafetsiz gelebilecek.

Dünyanın en çok turist ağırlayan kentlerinden biri olan Paris, adından söz ettirecek bir mekana ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Louvre, Orsay, Pompidou gibi dünyaca ünlü müzelerin yanı sıra Avenue Montaigne, Champs Elysée gibi alışveriş caddelerine de ev sahipliği yapan Paris, kafe ve restoranlarıyla da turistlerin ilgi odağı.

Kentin dört bir yanında hemen hemen her sokakta rastlayabileceğiniz kafe ve restoranlar şehir kültürünün can damarı konumunda. Hal böyle olunca Paris'te farkındalık yaratmak ve daha fazla kişinin ilgisini çekmek girişimciler için kaçınılmaz bir son haline geliyor. Şık ve rezervasyon defteri her daim pahalı restoranların yanı sıra Paris bu kez sıra dışı bir mekana ev sahipliği yapacak.

Le Parisien'de yer alan habere göre kentte açılacak olan bir restorana dileyenler kıyafetsiz bir şekilde de gelebilecek. Tamamen tercihe bırakılan bu durumda isteyen müşteriler restoranda çıplak bir şekilde vakit geçirebilecek. Kentin doğusundaki 12. Bölge'de faaliyet gösterecek olan The Local isimli restoranda bir yemeğin bedeliyse ortalama 30 Euro dolayında olacak.

Çeşitli dernek ve kuruluşlardan destek gördükleirni ifade eden mekan işletmecileri, müşterilerin daha şimdiden çok sayıda rezervasyon aldıklarını ifade etti.