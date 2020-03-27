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  4. 27 Mart 2020 14:22

İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, görevine karantinada devam edecek.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Johnson, hafif semptomlar gösterdiğini belirtti ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Johnson, yayınladığı mesajda, "Son 24 saat içinde hafif semptomlar göstermeye başladım ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi karantina altına aldım. Bu virüsle savaşırken hükümete video konferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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