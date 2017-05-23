İngiltere'de konser alanında patlama

İngiltere'nin Manchester kentinde yer alan konser alanı Manchester Arena'da patlama oldu..

Olayın ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konser salonundaki etkinliğin bitiminin hemen ardından gerçekleştiği belirtildi. Konser alanındaki binlerce kişi tahliye edildi.

Görgü tanıklarına göre birinci patlama konserin sonunda ve ikinci patlama konser salonunun dışında oldu.

Saldırısa 22 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralandı.

Manchester Arena'daki iki patlamanın nedeni araştırılıyor.

İçişleri Bakanlığı ve Manchester polisi acil toplantı halinde. Başkent Londra ve Manchester'da kriz masası oluşturuldu.

Manchester Arena'ya çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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MANCHESTER POLİSİNDEN AÇIKLAMA

İngiliz polisi, Manchester kentinde bir konser salonunda yaşanan olayda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 59 kişinin yaralandığını bildirerek, olayın terör saldırısı çerçevesinde ele alındığını duyurdu.

Manchester polisinden bölgedeki gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada, kentin kuzeyindeki Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konserinin bitiminde yerel saatle 22.35'te (TSİ 00.35) patlama yaşandığı iddiaları üzerine polisin olay yerine çağrıldığı belirtildi.

Polisin açıklamasında olayın nedenine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi. Buna karşın açıklamada, "Şimdiye kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Yaklaşık 50 kişi de yaralı. Polis, aksi bilinene dek bu durumu terörist olayı olarak ele alıyor" ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 yaralı sayısı ise 59'a çıkarken çıkarken, polis kent merkezindeki katedralin bahçesinde bulunan şüpheli bir paketin de kontrollü şekilde patlatılacağını kaydetti.

Yetkililer, halkın kontrollü patlamayı duymaları halinde paniklememelerini ve Manchester Arena'dan da uzak durması istedi.

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Patlamaların nedeniyle ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konser salonunun altındaki Victoria tren istasyonunda da seferlerin durdurulduğu bildirildi.

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LONDRA'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Londra'daki ABD Büyükelçiliği, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarını Büyükelçilik ile bağlantıya geçmeleri yönünde uyardı.