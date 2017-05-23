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  3. 23 Mayıs 2017 07:45

İngilteredeki patlama anı böyle görüntülendi

Ünlü şarkıcı Ariane Grande'nin konser verdiği 'Manchester Arena'da patlama yaşandı, 19 ölü ve 59 yaralı olduğu öğrenildi.

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İngiltere'de konserde patlama!.. Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İngiltere'de konserde patlama!.. Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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İkitelli'deki yangın havadan böyle görüntülendi
İkitelli'deki yangın havadan böyle görüntülendi
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Dükkanında ölü bulundu
Dükkanında ölü bulundu
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Hataydaki kaçak silah operasyonunda 2 tutuklama
Hataydaki kaçak silah operasyonunda 2 tutuklama
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Diyarbakırda 1400 polisle dev huzur operasyonu
Diyarbakırda 1400 polisle dev huzur operasyonu
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Şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi
Şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi