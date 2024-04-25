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23 Nisan gösterilerinde çocuklara tekme

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen bir kişi elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisine saldırıp tekme attı. Saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

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