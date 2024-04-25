23 Nisan gösterilerinde çocuklara tekme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen bir kişi elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisine saldırıp tekme attı. Saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

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