Anasayfa Video Galeriler Gündem Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler 04 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 08:30 Çankırı Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli bir doktor, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6635c8009c7cb062a1041a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var Ankara-Erzincan uçağında bomba alarmı: Havalanan uçak geri döndü Bıçak zoruyla araca bindirilen kadın şikayetçi olmadı İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Eskort pazarlığı kavgasında kardeşini öldürmüştü: Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Fahiş fiyat ve stokçuluğa kapatma cezası geliyor İYİ Parti'nin yeni A Takımı belli oldu Çiftçilerin market boykotu hüsranla sona erdi: ''Ürünlerimiz tarlada çürüyecekti'' Ağaçları yerinden söken hortum kamerada