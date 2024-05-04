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  4. Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler

Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler

Çankırı Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli bir doktor, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

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