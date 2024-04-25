Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da esrarengiz cinayet İstanbul'da esrarengiz cinayet 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 12:06 Güncelleme: 25 Nisan 2024 Perşembe 12:06 Avcılar’da gece saatlerinde araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 genç ağır yaralandı. Yaralılardan 21 yaşındaki Mehmet Koç olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde ıslak mendil paketlerine saklanmış uyuşturucu madde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662a1cfffc76d5056d019dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı Polat çifti hakim karşısında: Engin Polat aylık gelirini açıkladı ABD Başkanı Biden'dan 95 milyar dolarlık imza 50 milyon TL'lik sahte, kaçak ve bozuk ilaç ele geçirildi Meclis'teki gerilim bahçeye taştı: ''Eşkıyalığı dağlarda yaparsın'' AK Parti'den YRP'ye geçmişti: Yozgat Belediyesi'nde değişiklik tabeladan başladı Bakan Şimşek'e canlı yayında zor soru, ilginç yanıt İstanbul'da iş merkezine silahlı saldırı Polis çevirmesinde sinir krizi geçirip, aracını ateşe verdi