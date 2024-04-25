Evlilik hazırlığı yapanlara beyaz eşya uyarısı: ''Bir an evvel alın''

Türkiye Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, beyaz eşya fiyatlarında artış olacağını belirterek, ''Enflasyon hala yüksek. Türk parasının değer kaybı da, kuru da takip ediyoruz. Bunların her ikisi de maalesef fiyatların artarak devam edeceğini gösteriyor. İhtiyacı olan bir an evvel alsın ürünlerini. Çünkü ileride taksit sayısında azalma sıkıntısı yaşayabilirler ya da...

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