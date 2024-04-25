Ankara'da sanayi bölgesinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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