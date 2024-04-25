İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı

Avcılar'da bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662a4395444f75544f09e243" allowfullscreen></iframe>