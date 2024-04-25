Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 14:50 Avcılar'da bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662a4395444f75544f09e243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı 23 Nisan gösterilerinde çocuklara tekme TCMB kritik faiz kararını açıkladı Korhan Berzeg için kadavra köpekleri devrede Hürjet, 1 yılda 50 sorti uçuş yaptı Türkiye'nin turizmin başkentinde denizaltındaki cennet görüntülendi Öğretmene, öğrencisine taciz tutuklaması: Mesajları kan dondurdu Topraksız tarımla paraya para demiyorlar: Yılda 5 milyon TL kazanç Yazın kabusu Türkiye'ye geri döndü: 1 haftada 255 vaka birden