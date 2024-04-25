Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'den YRP'ye geçmişti: Yozgat Belediyesi'nde değişiklik tabeladan başladı AK Parti'den YRP'ye geçmişti: Yozgat Belediyesi'nde değişiklik tabeladan başladı 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 10:55 Güncelleme: 25 Nisan 2024 Perşembe 10:55 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Yozgat Belediyesi'ne T.C. tabelası asıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662a0c8fedee5f7328097eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı İstanbul'da esrarengiz cinayet Polat çifti hakim karşısında: Engin Polat aylık gelirini açıkladı ABD Başkanı Biden'dan 95 milyar dolarlık imza 50 milyon TL'lik sahte, kaçak ve bozuk ilaç ele geçirildi Meclis'teki gerilim bahçeye taştı: ''Eşkıyalığı dağlarda yaparsın'' Bakan Şimşek'e canlı yayında zor soru, ilginç yanıt İstanbul'da iş merkezine silahlı saldırı Polis çevirmesinde sinir krizi geçirip, aracını ateşe verdi