Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı 10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 14:50 Diyarbakır'da 10 yıldır böbrek ağrısı şikayetiyle yaşayan bir genç kadının böbreğinden 3 kilo ağırlığında bir kitle çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662a4397444f75544f09e247" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı 23 Nisan gösterilerinde çocuklara tekme TCMB kritik faiz kararını açıkladı Korhan Berzeg için kadavra köpekleri devrede Hürjet, 1 yılda 50 sorti uçuş yaptı Türkiye'nin turizmin başkentinde denizaltındaki cennet görüntülendi Öğretmene, öğrencisine taciz tutuklaması: Mesajları kan dondurdu Topraksız tarımla paraya para demiyorlar: Yılda 5 milyon TL kazanç Yazın kabusu Türkiye'ye geri döndü: 1 haftada 255 vaka birden