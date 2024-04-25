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  4. 10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı

10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı

Diyarbakır'da 10 yıldır böbrek ağrısı şikayetiyle yaşayan bir genç kadının böbreğinden 3 kilo ağırlığında bir kitle çıkarıldı.

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