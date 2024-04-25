Anasayfa Video Galeriler Gündem Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 12:06 Güncelleme: 25 Nisan 2024 Perşembe 12:06 Sakarya'da cansız bedeni otomobilinin içerisinde bulunan kişinin ailesine "Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz" diye yazdığı intihar mektubu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662a1d01fc76d5056d019dd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da esrarengiz cinayet Polat çifti hakim karşısında: Engin Polat aylık gelirini açıkladı ABD Başkanı Biden'dan 95 milyar dolarlık imza 50 milyon TL'lik sahte, kaçak ve bozuk ilaç ele geçirildi Meclis'teki gerilim bahçeye taştı: ''Eşkıyalığı dağlarda yaparsın'' AK Parti'den YRP'ye geçmişti: Yozgat Belediyesi'nde değişiklik tabeladan başladı Bakan Şimşek'e canlı yayında zor soru, ilginç yanıt İstanbul'da iş merkezine silahlı saldırı Polis çevirmesinde sinir krizi geçirip, aracını ateşe verdi