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  4. Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı

Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı

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Sakarya'da cansız bedeni otomobilinin içerisinde bulunan kişinin ailesine "Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz" diye yazdığı intihar mektubu ortaya çıktı.

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