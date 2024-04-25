Anasayfa Video Galeriler Gündem TCMB kritik faiz kararını açıkladı TCMB kritik faiz kararını açıkladı 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 14:05 Güncelleme: 25 Nisan 2024 Perşembe 14:05 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen Nisan ayı politika faiz kararını açıkladı. Geçen ay politika faizini 500 baz puan artıran bankanın, bu ayı pas geçmesi bekleniyordu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662a3913572644e79b0318c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı 23 Nisan gösterilerinde çocuklara tekme Korhan Berzeg için kadavra köpekleri devrede Hürjet, 1 yılda 50 sorti uçuş yaptı Türkiye'nin turizmin başkentinde denizaltındaki cennet görüntülendi Öğretmene, öğrencisine taciz tutuklaması: Mesajları kan dondurdu Topraksız tarımla paraya para demiyorlar: Yılda 5 milyon TL kazanç Yazın kabusu Türkiye'ye geri döndü: 1 haftada 255 vaka birden