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TCMB kritik faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen Nisan ayı politika faiz kararını açıkladı. Geçen ay politika faizini 500 baz puan artıran bankanın, bu ayı pas geçmesi bekleniyordu.

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