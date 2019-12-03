Macron Türkiye çıkışında ısrarcı: Sözlerimin arkasındayım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump, Londra'da bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü ifadesine tepkiler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı.

Macron “Açıklamalarım birçok insanı şaşırtmış olabilir ancak söylediklerimin arkasındayım” dedi.

Emmanuel Macron, Trump'ın yanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye baktığım zaman şunu görüyorum: Şimdi bizimle beraber çalışanlara karşı savaşıyorlar. Aynı zamanda bazen de IŞİD'le bağlantılı gruplarla beraber çalışıyorlar" dedi

"TÜRKİYE NASIL S-400 ALIR?"

Macron, krize sebep olan Rus hava savunma sistemi S-400’lerle ilgili olarak da, “NATO üyesi bir ülke olan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması nasıl mümkün olabilir, teknik olarak bu mümkün değil” dedi.

TRUMP: YAPTIRIM KONUSUNU KONUŞUYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump ise, Türkiye’ye yaptırım konusunda gelen bir soruya, “Ona bakıyoruz şimdi, şu an bu konuyu konuşuyoruz” dedi. Trump, “Bildiğiniz gibi Türkiye bizden Patriot satın almak istedi fakat Obama yönetimi buna izin vermedi” ifadesini kullandı.

Londra’da basının karşısına Macron ile çıkan Trump, “Fransa ile iyi ilişkilerimiz vardı. Şimdi birkaç ufak sorunumuz var ama bunları çözmeyi umuyoruz. Macron ile birlikte NATO’nun daha esnek olması gerektiğini düşünüyoruz. NATO büyüyor ve güçleniyor” dedi.

Öte yandan Trump, “NATO’nun gerekliliklerini yerine getirmeyen ülkelerin çaresine bakılacak, belki ticaret kanalıyla” ifadesini kullandı.