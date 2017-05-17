Nazi selamı istifa getirdi !

Bulgaristan'da, balmumundan Gestapo heykellerinin önünde Nazi selamı verdiği ortaya çıkan Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Pavel Tenev istifa etti.

Bulgaristan medyasında, Başbakan Boyko Borisov’un hükümet ortağı aşırı milliyetçi ve ırkçı Birleşik Vatanseverler Partisinden (OP) iki gün önce Bakan Yardımcılığına atanan Tenev'in, sosyal medya hesabındaki, Paris’te bir müzede 9 yıl önce balmumu Gestapo heykellerinin önünde Nazi selamı verirken çektirdiği fotoğrafı yer aldı. Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı silen Tenev, fotoğraftan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Borisov ile görüşerek istifasını sunan Tenev, zamanında kariyerinin bu yönde gelişeceğini ve kamuoyunun dikkatini böyle bir tavırla çekeceğini tahmin etmediğini söyledi. Tenev, hayatının hiçbir döneminde Nazi ideolojisini benimsemediğini de sözlerine ekledi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar Partisi (DOST) lideri Lütvi Mestan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Tenev’in atanmasını Başbakan Borisov’un “siyasi kariyerindeki en büyük gafı” olarak nitelendirdi. Mestan, Borisov’un hoşgörü gösterilmesi ve etnik barışın korunmasına ilişkin geçmişte dile getirdiği sözlerine artık kimsenin inanmayacağını kaydetti.

Tenev'in söz konusu fotoğrafı sosyal medyada paylaşması ülkede siyasi çevreler, basın ve kamuoyundan tepki çekmiş, Tenev önce ilgili fotoğrafı ardından da sosyal medya hesabını silmişti. OP'li Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov ise gençken kendisinin de Almanya’daki toplama kamplarını gezdiğine işaret ederek, “Kim bilir Buchenwald Toplama Kampı'ndan benim de ne esprili fotoğraflarım var” sözleriyle Tenev'i savunmuştu.