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  4. 28 Haziran 2017 16:07

Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması

Ukrayna Hükümeti, ülke genelinde devlet kurumlarına ve özel şirketlere yapılan siber saldırıların durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması
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Ukrayna Hükümeti, dün ülke genelinde devlet kurumlarının ve özel şirketlerin internet ağlarına yönelik başlatılan saldırının durdurulduğunu açıkladı

Ukrayna Hükümeti'nden yapılan açıklamada, siber güvenlik uzmanlarının durumu tamamen kontrol altına aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bütün stratejik kuruluşların olağan çalışma biçimine döndükleri ve siber güvenlik uzmanlarının kaybedilen verilerin yenilenmesi ile uğraştıkları kaydedildi.

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Ukrayna'da dün çok sayıda devlet kuruluşu, banka ve büyük şirketler, Petya virüsü saldırısına uğradı. Ukrayna'nın yanısıra, aynı virüsün Rusya'da, Polonya'da, İtalya'da, İngiltere'de, Litvanya'da, Almanya'da, Fransa'da ve ABD'de de tespit edildiği bildiriliyor.

DHA

devlet kurumu , siber saldırı , özel şirket , ukrayna hükümeti