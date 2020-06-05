Yunan bakandan Türkiye'ye küstah tehdit

Panagiotopoulos, Yunan Star televizyonuna yaptığı açıklamada, “Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan’ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başaçıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı gücünü arttırmak olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Panagiotopoulos ayrıca, önlerindeki seçeneklerden birinin de askeri müdahale olduğunu öne sürerek, "Bunu yapmak istemiyoruz, ancak egemenlik haklarımızı azami derecede korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımızın anlaşılmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

AB'DEN YARDIM İSTEDİ

Türkiye, Libya'daki BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşma sonrasında 'deniz yetki alanları' içerisinde bulunan Girit, Rodos ve Kerpe adalarının güneyinde petrol ve doğalgaz aramak için ruhsat başvurusunda bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis AB yönetimine, Türkiye’yi kınadıklarını belirten bir mektup yazmış ve Türkiye’nin tutumunun sadece Yunansitan değil AB ile Türkiye arasında da bir krize yol açacağı öne sürmüştü.