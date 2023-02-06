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Avrupa'dan Türkiye'ye yardım! Ekipler yola çıktı

Avrupa'dan Türkiye'ye yardım! Ekipler yola çıktı
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Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic, Kahramanmaraş merkezli 7.4'lük depremin ardından Hollanda ve Romanya'dan ekiplerin deprem bölgesine doğru yola çıktığını duyurdu.

Avrupa sivil koruma ve insani yardımdan sorumlu Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Lenarcic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’de meydana gelen depremin ardından AB Sivil Koruma Mekanizması’nın aktif hale getirildiğini belirterek, “Bu sabah Türkiye'de meydana gelen depremin ardından AB Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktuk. AB'nin Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi, Avrupa'dan kurtarma ekiplerinin konuşlandırılmasını koordine ediyor. Hollanda ve Romanya’dan ekipler şimdiden yola çıktı” dedi.

İSVEÇ: AB YARDIMLARINI YÖNLENDİRMEK İÇİN KOORDİNE EDİYORUZ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye’de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4’lük depremle ilgili açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ulaşacağını ve Avrupa Birliği ortak yardımlarını yönlendireceğini belirtti.

İsveçli Bakan Billström açıklamasında “Türkiye ve Suriye'de yüksek can kaybıyla sonuçlanan depremin korkunç sonuçlarından derin üzüntü duyuyorum. İsveç, Avrupa Birliği Konseyi’nin dönem başkanı olduğundan dolayı, bu felakette ülkelere yardım etmek adına AB çabalarının koordinasyonu için Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye'ye ulaşacağız” dedi.

DHA

Etiketler avrupa türkiye kahramanmaraş deprem yardım
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